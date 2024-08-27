Водитель Stryker M1126 рассказал о первых днях операции в Курской области

Водитель Stryker M1126 "Кучер". Фото: скриншот видео

Военный Вооруженных сил Украины с позывным "Кучер" описал первые дни прорыва на Курскую область. Он рассказал, чего боятся россияне и описал, чем бронированная машина сильно пугает россиян.

Об этом он рассказал в интервью для Медиацентра ГУК ВСУ.

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Враги стояли от нас в 50 метрах

"Кучер" рассказал, что украинским защитникам удалось окопаться в первый день неподалеку от населенного пункта, через который в дальнейшем должны были заходить войска. Однажды враги были всего в 50 метрах от ВСУ.

"Были моменты, когда даже кацапы заходили с левой стороны, наводчик наш был с правой. Я услышал, что ветки трещат, крикнул кто там, а они — "свои". Я увидел в 50 м, что они стояли от нас. Увидел мультикамовскую футболку и красный скотч. Сказал своему наводчику: "брось мне автомат", стал сбоку машины и давай из автомата туда насыпать, а наводчик из пулемета крошить", — рассказал "Кучер".

Россияне панически боятся Stryker

Технику украинские бойцы хоронили очень тщательно. Но, по собственным наблюдениям, ''Кучер'' говорит, что россияне, видя технику с большими пулеметами, сильно боятся. Более того, бронемашина Stryker настолько прочна, что погибнуть в ней крайне тяжело.

Бронемашина Stryker M1126. Фото: скриншот

"Не каждому дано умереть в страйкере. У нас в Запорожской области был момент, когда выезжала машина на трех колесах. И пехота была цела, и экипаж машины был цел", — сказал военный.

Пулемет на Stryker M1126. Фото: скриншот

Также "Кучер" добавил, что россияне точно не ожидали такого поворота событий и шокированы дерзости и целеустремленности со стороны ВСУ.