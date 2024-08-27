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Вони страшно бояться — водій Stryker з позивним "Кучер" описав перші дні прориву на Курщину

27 серпня 2024 10:01
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Водій Stryker M1126 розповів про перші дні операції в Курській області
Водій Stryker M1126 "Кучер". Фото: скриншот відео
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Військовий Збройних сил України з позивним "Кучер" описав перші дні прориву на Курську область. Він розповів, чого бояться росіяни та описав, чим броньована машина сильно лякає росіян.

Про це він розповів у інтерв'ю для Медіацентру ГУК ЗСУ.

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Вороги стояли від нас в 50 метрів

"Кучер" розповів, що українським захисникам вдалося окопатися в перший день неподалік населеного пункту, через який надалі мали заходити війська. Одного разу вороги були всього в 50 метрах від ЗСУ.

"Були моменти, коли навіть кацапи заходили з лівої сторони, навідник наш був з правої. Я почув, що гілки тріщать, крикнув хто там, а вони — "свої". Я побачив в 50 м, що вони стояли від нас. Побачив мультикамовську футболку і червоний скотч. Сказав своєму навіднику: "кинь мені автомат", став збоку машини та давай з автомата туда насипать, а наводчик з кулемета кришити", — розповів "Кучер".

Росіяни панічно бояться Stryker

Техніку українські бійці ховали дуже  ретельно. Але, за власними спостереженнями, ''Кучер'' каже, що росіяни, коли бачать техніку з великими кулеметами, сильно бояться. Щобільше, бронемашина Stryker настільки міцна, що загинути у ній вкрай важко.

Stryker M1126
Бронемашина Stryker M1126. Фото: скриншот

"Не кожному дано вмерти в страйкері. У нас в Запорізькій області був момент, коли виїжджала машина на трьох колесах. І піхота була ціла, і екіпаж машини був цілий", — сказав військовий. 

Stryker M1126 пушка
Кулемет на Stryker M1126. Фото: скриншот

Також "Кучер" додав, що росіяни точно не очікували такого повороту подій та шоковані зухвалості та цілеспрямованості з боку ЗСУ.

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