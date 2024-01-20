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Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, — сводка Генштаба

20 января 2024 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, — сводка Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 696 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Несмотря на значительные потери, враг не отказывается от планов полной оккупации страны. Захватчики продолжают игнорировать законы и обычаи войны, используют тактику террора, наносят удары, осуществляют обстрелы как военных, так и гражданских объектов. К тому же, оккупанты активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, а также проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Генштабе рассказали, что признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские военные отразили 21 атаку, где враг пытался прорвать оборону ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отразить шесть атак российских оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще семь — в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. В результате обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили восемь атак, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинскими бойцами отражены шесть атак РФ в районе Авдеевки и еще 11 атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. В Генштабе рассказали, что здесь оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага. Здесь захватчики четыре раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Оккупанты продолжали обстрелы населенных пунктов.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении бойцами ВСУ отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в течение вчерашних суток украинская военная авиация нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава армии России. В то же время подразделения ракетных войск уничтожили два артиллерийских средства врага.

Также мы писали, что российские оккупанты терпят неудачи на левом берегу Днепра. Враг пытается вытеснить украинских военных, однако ему не удается это сделать.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
контрнаступление ВСУ
Генштаб ВСУ

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