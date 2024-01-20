Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, — зведення Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 696 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри значні втрати, ворог не відмовляється від планів щодо повної окупації країни. Загарбники надалі ігнорують закони та звичаї війни, використовують тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. До того ж окупанти активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу FPV, а також проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. У Генштабі розповіли, що ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 21 атаку, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити шість атак російських окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще сім — в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області. Внаслідок обстрілів постраждало понад десять населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку українськими бійцями відбито шість атак РФ в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. У Генштабі розповіли, що тут окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Тут загарбники чотири рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. Окупанти продовжували обстріли населених пунктів.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку бійцями ЗСУ відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом вчорашньої доби українська військова авіація завдала ударів по одному району зосередження особового складу армії Росії. Водночас підрозділи ракетних військ знищили два артилерійських засоби ворога.

Також ми писали, що російські окупанти зазнають невдач на лівому березі Дніпра. Ворог намагається витіснити українських військових, однак йому не вдається цього зробити.