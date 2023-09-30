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Враг запустил по Украине более 20 беспилотников, сбить удалось почти все, — Гуменюк

30 сентября 2023 07:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг запустил по Украине более 20 беспилотников, сбить удалось почти все, — Гуменюк
Дрон-камикадзе летит на цель. Фото: UAinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью враг атаковал Украину более чем двадцатью беспилотниками "Shahed". Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство враждебных целей, однако также были попадания.

Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Атака вражеских беспилотников

"Враг как всегда использовал беспилотники, выпуская их, как всегда с восточного побережья Азовского моря и со стороны Крыма. Направлены они были в сторону Одесской области. Также беспилотники маневрировали, пытаясь обойти наши ПВО и проникнуть не только в южные, но и центральные области", — рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что сбить удалось почти все воздушные уцели, однако отметила, что были и попадания.

"Можем констатировать, что атака была мощной, было применено более 20 беспилотников и около 20 были уничтожены. Однако, к сожалению, есть и попадание", — рассказала спикер.

Гуменюк также рассказала, куда именно целились захватчики во время этой атаки.

"Враг в первую очередь целится в Придунавье, пытаясь нанести вред портовой системе, особенно той, которая связана с выполнением "зернового соглашения". И, конечно, атакуются объекты критической инфраструктуры, уничтожение которых может повлиять на экономику регионов", — объяснила Гуменюк.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области враг в результате ночной атаки на регион 30 сентября попал в объект инфраструктуры. В регионе до сих пор опасно. Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников. В Украине в некоторых областях до сих пор доносится воздушная тревога.

Напомним, что россияне осуществили запуск нескольких групп БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). В настоящее время воздушная тревога в Украине не объявлена.

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