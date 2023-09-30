Ворог запустив по Україні понад 20 безпілотників, збити вдалося майже всі, — Гуменюк

Дрон-камікадзе летить на ціль. Фото: UAinfo

Цієї ночі ворог атакував Україну більш ніж двадцятьма безпілотниками "Shahed". Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, проте також були влучання.

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Атака ворожих безпілотників

"Ворог як завжди використовував безпілотники, випускаючи їх, як завжди зі східного узбережжя Азовського моря та з боку Криму. Спрямовані вони були в бік Одеської області. Також безпілотники маневрували, намагаючись обійти наші ППО і проникнути не лише в південні, але і центральні області", — розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що збити вдалося майже всі повітряні цілі, втім зазначила, що були і влучання.

"Можемо констатувати, що атака була потужною, було застосовано понад 20 безпілотників і близько 20 були знищені. Проте, на жаль, є і влучання", — розповіла речниця.

Гуменюк також розповіла, куди саме цілилися загарбники під час цієї атаки.

"Ворог в першу чергу цілиться у Придунав'я, намагаючись завдати шкоди портовій системі, особливо тій, яка пов'язана із виконанням "зернової угоди". І, звісно, атакуються об'єкти критичної інфраструктури, знищення яких може вплинути на економіку регіонів", — пояснила Гуменюк.

Раніше ми повідомляли, у Вінницькій області ворог внаслідок нічної атаки на регіон 30 вересня поцілив у об'єкт інфраструктури. В регіоні досі небезпечно. Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників. В Україні у деяких областях досі лунає повітряна тривога.

Нагадуємо, що росіяни здійснили запуск кількох груп БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Наразі повітряної тривоги в Україні не оголошено.