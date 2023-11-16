Вражеская атака дронов — в Воздушных Силах показали поразительную работу украинской ПВО
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинской ПВО. По его словам, украинские защитники работают круглосуточно, сбивая вражеские воздушные цели.
Подходящее видео он опубликовал в своем Telegram.
"На видео — уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад". Вместе — к победе!" — написал он.
Воздушная тревога и взрывы в Украине 16 ноября
Отметим, что в Украине с самого утра была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность продолжалась для многих областей нашего государства.
Взрывы раздавались в Хмельницкой области. Там ПВО сбили враждебную цель, однако ее обломки попали в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель.
Пока опасность продолжается для юга страны, а именно для Херсонской и Николаевской областей. Также угроза применения вражеской авиации есть и для Сумской и Черниговской областей, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним, в ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали Украину 18 ударными дронами типа "Shahed". Украинской ПВО удалось уничтожить 16 из них.
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