Вражеская атака дронов — в Воздушных Силах показали поразительную работу украинской ПВО

Военные учения на средствах ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинской ПВО. По его словам, украинские защитники работают круглосуточно, сбивая вражеские воздушные цели.

Подходящее видео он опубликовал в своем Telegram.

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"На видео — уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад". Вместе — к победе!" — написал он.

Воздушная тревога и взрывы в Украине 16 ноября

Отметим, что в Украине с самого утра была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность продолжалась для многих областей нашего государства.

Взрывы раздавались в Хмельницкой области. Там ПВО сбили враждебную цель, однако ее обломки попали в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

Пока опасность продолжается для юга страны, а именно для Херсонской и Николаевской областей. Также угроза применения вражеской авиации есть и для Сумской и Черниговской областей, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, в ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали Украину 18 ударными дронами типа "Shahed". Украинской ПВО удалось уничтожить 16 из них.