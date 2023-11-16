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Ворожа атака дронів — у Повітряних Силах показали вражаючу роботу української ППО

16 листопада 2023 13:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворожа атака дронів — у Повітряних Силах показали вражаючу роботу української ППО
Військові навчання на засобах ППО. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу української ППО. За його словами, українські захисники працюють цілодобово, збиваючи ворожі повітряні цілі.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

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"На відео — знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід". Разом — до перемоги!" — написав він.

Повітряна тривога та вибухи в Україні 16 листопада

Зазначимо, що в Україні ще з самого ранку була оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала для багатьох областей нашої держави.

Вибухи лунали у Хмельницькій області. Там ППО збили ворожу ціль, проте її уламки влучили у вантажний автомобіль, внаслідок чого постраждав водій. 

Наразі небезпека триває для півдня країни, а саме для Херсонщини та Миколаївщини. Також є загроза застосування ворожої авіації і для Сумської та Чернігівської областей, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

робота української ппо
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада російські окупанти атакували Україну 18 ударними дронами типу "Shahed". Українській ППО вдалося знищити 16 з них.

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