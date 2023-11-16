Ворожа атака дронів — у Повітряних Силах показали вражаючу роботу української ППО
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу української ППО. За його словами, українські захисники працюють цілодобово, збиваючи ворожі повітряні цілі.
Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.
"На відео — знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід". Разом — до перемоги!" — написав він.
Повітряна тривога та вибухи в Україні 16 листопада
Зазначимо, що в Україні ще з самого ранку була оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала для багатьох областей нашої держави.
Вибухи лунали у Хмельницькій області. Там ППО збили ворожу ціль, проте її уламки влучили у вантажний автомобіль, внаслідок чого постраждав водій.
Наразі небезпека триває для півдня країни, а саме для Херсонщини та Миколаївщини. Також є загроза застосування ворожої авіації і для Сумської та Чернігівської областей, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада російські окупанти атакували Україну 18 ударними дронами типу "Shahed". Українській ППО вдалося знищити 16 з них.
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