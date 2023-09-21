Потери оккупантов на 21 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 490 человек.
Кроме этого, захватчики потеряли три танка, 15 бронемашин, 41 артиллерийскую систему, две РСЗО, 29 БпЛА и другую технику.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 274 470 (+490) человек;
- танков — 4 638 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 883 (+15) единиц;
- артиллерийских систем — 6 137 (+41) единиц;
- РСЗО — 781 (+2) единиц;
- средств ПВО — 528 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 850 (+29) единиц;
- крылатых ракет — 1479 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 670 (+37) единицы;
- специальной техники — 911 (+5).
Напомним, что оккупанты жалуются на действия военного командования РФ. Мол "с горы" отдают непродуманные и безосновательные приказы по поводу контратак южнее Бахмута, в частности бросает их возвращать Андреевку.
Также в Институте изучения войны (ISW) заявили, что россияне несут колоссальные потери на западе Запорожской области. Только за 18 сентября РФ потеряла 313 человек. Оккупанты уже готовятся к бегству.