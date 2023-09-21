Потери оккупантов на 21 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные стреляют из РСЗО. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 490 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли три танка, 15 бронемашин, 41 артиллерийскую систему, две РСЗО, 29 БпЛА и другую технику.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 274 470 (+490) человек;

танков — 4 638 (+3) единиц;

боевых бронированных машин — 8 883 (+15) единиц;

артиллерийских систем — 6 137 (+41) единиц;

РСЗО — 781 (+2) единиц;

средств ПВО — 528 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 850 (+29) единиц;

крылатых ракет — 1479 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 670 (+37) единицы;

специальной техники — 911 (+5).

Потери окупантов по состоянию на 21 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что оккупанты жалуются на действия военного командования РФ. Мол "с горы" отдают непродуманные и безосновательные приказы по поводу контратак южнее Бахмута, в частности бросает их возвращать Андреевку.

Также в Институте изучения войны (ISW) заявили, что россияне несут колоссальные потери на западе Запорожской области. Только за 18 сентября РФ потеряла 313 человек. Оккупанты уже готовятся к бегству.