Втрати окупантів на 21 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові стріляють з РСЗВ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 490 людей.

Окрім цього, загарбники втратили три танки, 15 бронемашин, 41 артилерійську систему, дві РСЗВ, 29 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 274 470 (+490) осіб;

танків — 4 638 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 883 (+15) одиниць;

артилерійських систем — 6 137 (+41) одиниць;

РСЗВ — 781 (+2) одиниць;

засобів ППО — 528 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 850 (+29) одиниць;

крилатих ракет — 1 479 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 670 (+37) одиниці;

спеціальної техніки — 911 (+5).

Втрати окупантів станом на 21 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що окупанти скаржаться на дії військового командування РФ. Мовляв "з гори" віддають непродумані та безпідставні накази щодо контратак південніше Бахмута, зокрема кидає їх повертати Андріївку.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни зазнають колосальних втрат на заході Запорізької області. Лише за 18 вересня РФ втратила 313 осіб. Окупанти вже готуються до втечі.