Потери оккупантов на 29 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 340 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 340 человек. Кроме того, захватчики потеряли восемь танков, десять бронемашин, 34 артиллерийские системы, 34 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 277 660 (+340) человек;

танков — 4 687 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 8 972 (+10) единиц;

артиллерийских систем — 6 409 (+34) единицы;

РСЗО — 794 (+1) единица;

средств ПВО — 536 (+1) единица;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 991 (+34) единицы;

крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 836 (+21) единица;

специальной техники — 930 (+1) единица.

Напомним, аналитики ISW рассказали, что в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.

Кроме того, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.