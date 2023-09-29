Потери оккупантов на 29 сентября: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 340 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 340 человек. Кроме того, захватчики потеряли восемь танков, десять бронемашин, 34 артиллерийские системы, 34 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 277 660 (+340) человек;
- танков — 4 687 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 972 (+10) единиц;
- артиллерийских систем — 6 409 (+34) единицы;
- РСЗО — 794 (+1) единица;
- средств ПВО — 536 (+1) единица;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 991 (+34) единицы;
- крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 836 (+21) единица;
- специальной техники — 930 (+1) единица.
Напомним, аналитики ISW рассказали, что в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.
Кроме того, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.