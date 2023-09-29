Втрати окупантів на 29 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 340 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 340 людей. Окрім цього, загарбники втратили вісім танків, десять бронемашин, 34 артилерійські системи, 34 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 277 660 (+340) осіб;

танків — 4 687 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 972 (+10) одиниць;

артилерійських систем — 6 409(+34) одиниці;

РСЗВ — 794 (+1) одиниця;

засобів ППО — 536 (+1) одиниця;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 991 (+34) одиниці;

крилатих ракет — 1 529 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 836 (+21) одиниця;

спеціальної техніки — 930 (+1) одиниця.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля.

Окрім того, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.