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Потери оккупантов на 3 октября: обновленные данные Генштаба

3 октября 2023 08:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери оккупантов на 3 октября: обновленные данные Генштаба
Украинский военный. Фото: 35 обрмп им. М. Остроградского
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 360 российских оккупантов. Также враг продолжает и дальше терять много военной техники, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое оружие.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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ВСУ за минувшие сутки уменьшили количество армии РФ еще на 360 захватчиков. Также противник потерял 15 танков, 8 бронемашин, 40 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери оккупантов во время войны

С самого начала полномасштабного вторжения России потери российских военных таковы:

  • личного состава — около (+360) человек,
  • танков — 4 732 (+15) единиц,
  • боевых бронированных машин — 9 008 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем — 6 565 (+40) единиц,
  • РСЗО — 801 (+0) единица,
  • средства ПВО — 540 (+0) единиц,
  • самолетов — 315 (+0) единиц,
  • вертолетов — 316 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 080 (+20) единиц,
  • крылатые ракеты — 1 529 (+0) единиц,
  • корабли /катера — 20 (+0) единиц,
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 932 (+23) единицы,
  • специальная техника — 943 (+5) единиц.
потери окупантов
Потери оккупантов по состоянию на 3 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.

Также мы писали, что украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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