Потери оккупантов на 3 октября: обновленные данные Генштаба

Украинский военный. Фото: 35 обрмп им. М. Остроградского

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 360 российских оккупантов. Также враг продолжает и дальше терять много военной техники, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое оружие.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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ВСУ за минувшие сутки уменьшили количество армии РФ еще на 360 захватчиков. Также противник потерял 15 танков, 8 бронемашин, 40 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери оккупантов во время войны

С самого начала полномасштабного вторжения России потери российских военных таковы:

личного состава — около (+360) человек,

танков — 4 732 (+15) единиц,

боевых бронированных машин — 9 008 (+8) единиц,

артиллерийских систем — 6 565 (+40) единиц,

РСЗО — 801 (+0) единица,

средства ПВО — 540 (+0) единиц,

самолетов — 315 (+0) единиц,

вертолетов — 316 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 080 (+20) единиц,

крылатые ракеты — 1 529 (+0) единиц,

корабли /катера — 20 (+0) единиц,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 8 932 (+23) единицы,

специальная техника — 943 (+5) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 3 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.

Также мы писали, что украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.