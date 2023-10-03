Потери оккупантов на 3 октября: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 360 российских оккупантов. Также враг продолжает и дальше терять много военной техники, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое оружие.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Уничтоженные захватчики за минувшие сутки
ВСУ за минувшие сутки уменьшили количество армии РФ еще на 360 захватчиков. Также противник потерял 15 танков, 8 бронемашин, 40 артиллерийских систем и другую технику.
Общие потери оккупантов во время войны
С самого начала полномасштабного вторжения России потери российских военных таковы:
- личного состава — около (+360) человек,
- танков — 4 732 (+15) единиц,
- боевых бронированных машин — 9 008 (+8) единиц,
- артиллерийских систем — 6 565 (+40) единиц,
- РСЗО — 801 (+0) единица,
- средства ПВО — 540 (+0) единиц,
- самолетов — 315 (+0) единиц,
- вертолетов — 316 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 080 (+20) единиц,
- крылатые ракеты — 1 529 (+0) единиц,
- корабли /катера — 20 (+0) единиц,
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 932 (+23) единицы,
- специальная техника — 943 (+5) единиц.
Напомним, в ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.
Также мы писали, что украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.