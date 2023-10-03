Втрати окупантів на 3 жовтня: оновлені дані Генштабу
Протягом минулої доби українські військові знищили близько 360 російських окупантів. Також ворог продовжує і далі втрачати багато військової техніки, а саме танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу зброю.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Знищені загарбники за минулу добу
ЗСУ за минулу добу зменшили кількість армії РФ ще на 360 загарбників. Також противник втратив 15 танків, 8 бронемашин, 40 артилерійських систем та іншу техніку.
Загальні втрати окупантів за час великої війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росії втрати російських військових такі:
- особового складу — близько (+360) осіб,
- танків — 4 732 (+15) одиниць,
- бойових броньованих машин — 9 008 (+8) одиниць,
- артилерійських систем — 6 565 (+40) одиниць,
- РСЗВ — 801 (+0) одиниця,
- засоби ППО — 540 (+0) одиниць,
- літаків — 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 080 (+20) одиниць,
- крилаті ракети — 1 529 (+0) одиниць,
- кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,
- підводні човни — 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8 932 (+23) одиниці,
- спеціальна техніка — 943 (+5) одиниць.
Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 29 дронів та одну ракету.
Також ми писали про те, що українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.