Втрати окупантів на 3 жовтня: оновлені дані Генштабу

Український військовий. Фото: 35 обрмп ім. М. Остроградського

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 360 російських окупантів. Також ворог продовжує і далі втрачати багато військової техніки, а саме танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу зброю.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

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Знищені загарбники за минулу добу

ЗСУ за минулу добу зменшили кількість армії РФ ще на 360 загарбників. Також противник втратив 15 танків, 8 бронемашин, 40 артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні втрати окупантів за час великої війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії втрати російських військових такі:

особового складу — близько (+360) осіб,

танків — 4 732 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин — 9 008 (+8) одиниць,

артилерійських систем — 6 565 (+40) одиниць,

РСЗВ — 801 (+0) одиниця,

засоби ППО — 540 (+0) одиниць,

літаків — 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 080 (+20) одиниць,

крилаті ракети — 1 529 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 932 (+23) одиниці,

спеціальна техніка — 943 (+5) одиниць.

Втрати окупантів станом на 3 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 29 дронів та одну ракету.

Також ми писали про те, що українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.