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Потери оккупантов на 4 октября: обновленные данные Генштаба

4 октября 2023 08:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери оккупантов на 4 октября: обновленные данные Генштаба
Украинский военный. Фото: ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 российских оккупантов. Противник продолжает терять много техники, среди которых танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое вооружение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Уничтожение оккупантов в течении суток

Украинские военные в течении суток уничтожили около 450 представителей оккупационной армии. Кроме того, враг потерял 13 танков, 18 бронемашин, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери захватчиков за время войны

С начала полномасштабной войны РФ потери российской армии таковы:

  • личного состава — около (+450) человек,
  • танков — 4 745 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин — 9 026 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем — 6 612 (+47) единиц,
  • РСЗО — 802 (+1) единицы,
  • средства ПВО — 540 (+0) единиц,
  • самолетов — 315 (+0) единиц,
  • вертолетов — 316 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 121 (+41) единицы,
  • крылатые ракеты — 1530 (+1) единица,
  • корабли /катера — 20 (+0) единиц,
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 962 (+30) единиц,
  • специальная техника — 946 (+3) единиц.
потери окупантов
Потери оккупантов по состоянию на 4 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли 14 ударов по захватчикам. Из-за этого оккупанты потеряли много вооружения и военной техники.

Также мы писали, что Россия использует против Украины новые иранские ракеты HE-FRAG семейства "Араш".

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