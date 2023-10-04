Потери оккупантов на 4 октября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 российских оккупантов. Противник продолжает терять много техники, среди которых танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое вооружение.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтожение оккупантов в течении суток
Украинские военные в течении суток уничтожили около 450 представителей оккупационной армии. Кроме того, враг потерял 13 танков, 18 бронемашин, 47 артиллерийских систем и другую технику.
Общие потери захватчиков за время войны
С начала полномасштабной войны РФ потери российской армии таковы:
- личного состава — около (+450) человек,
- танков — 4 745 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин — 9 026 (+18) единиц,
- артиллерийских систем — 6 612 (+47) единиц,
- РСЗО — 802 (+1) единицы,
- средства ПВО — 540 (+0) единиц,
- самолетов — 315 (+0) единиц,
- вертолетов — 316 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 121 (+41) единицы,
- крылатые ракеты — 1530 (+1) единица,
- корабли /катера — 20 (+0) единиц,
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 962 (+30) единиц,
- специальная техника — 946 (+3) единиц.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли 14 ударов по захватчикам. Из-за этого оккупанты потеряли много вооружения и военной техники.
Также мы писали, что Россия использует против Украины новые иранские ракеты HE-FRAG семейства "Араш".