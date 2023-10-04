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Втрати окупантів на 4 жовтня: оновлені дані Генштабу

4 жовтня 2023 08:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати окупантів на 4 жовтня: оновлені дані Генштабу
Український військовий. Фото: ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 450 російських окупантів. Противник і надалі продовжує втрачати багато техніки, серед якої танки, бронемашини, артилерійські системи та інше озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищення окупантів протягом доби

Українські військові продовж доби знищили приблизно 450 представників окупаційної армії. Крім того, ворог втратив 13 танків, 18 бронемашин, 47 артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні втрати загарбників за час великої війни

Від початку повномасштабного війни РФ втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько (+450) осіб,
  • танків — 4 745 (+13) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 9 026 (+18) одиниць,
  • артилерійських систе — 6 612 (+47) одиниць,
  • РСЗВ — 802 (+1) одиниці,
  • засоби ППО — 540 (+0) одиниць,
  • літаків —315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 121 (+41) одиниці,
  • крилаті ракети — 1530 (+1) одиниця,
  • кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 962 (+30) одиниць,
  • спеціальна техніка — 946 (+3) одиниць.
втрати окупантів
Втрати окупантів станом на 4 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали 14 ударів по загарбниках. Через це окупанти втратили багато озброєння та військової техніки. 

Також ми писали, що Росія використовує проти України нові іранські ракети HE-FRAG сімейства "Араш". 

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