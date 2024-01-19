Потери РФ — воины ВСУ уничтожили враждебный расчет ударных БпЛА

Вооруженные силы Украины Фото: Генштаб ВСУ

Потери страны-агрессора России на войне в Украине продолжают расти активными темпами. Бойцы ВСУ уничтожили вражеский расчет ударных БпЛА.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

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Потери РФ — что известно

Операцию по демилитаризации оккупантов провели военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Воины ликвидировали вражеский расчет ударных беспилотников на левом берегу Днепра. Ювелирная работа "Остроградцев" попала на видео.

Впоследствии стало известно, что в результате попадания по пункту управления ударными БпЛА есть потери в живой силе врага — погибли как минимум три человека. Более того, почти столько же получили ранения.

"По информации из открытых источников, среди отправившихся на "концерт Кобзона" был и старший группы расчета БпЛА с позывным "Моисей", — сообщили в ВМС ВСУ.

К слову, российское правительство намерено ввести новые ограничения доступа россиян к открытой информации. Это связано с тем, что РФ хочет скрыть настоящие потери своего личного состава в войне с Украиной.

В свою очередь военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE сказал, что прошлый, 2023 год на самом деле был победным для Украины. Ведь пока ВСУ находились в обороне, на одного нашего защитника российская армия теряла восемь своих.

Напомним, в начале второй декады января на Таврическом направлении российские террористы активно наносили удары из разного типа вооружения и штурмовали позиции наших военных. Из-за этого захватчики понесли страшные потери: только за сутки враг потерял 485 человек и десятки военной техники.