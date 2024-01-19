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Втрати РФ — воїни ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА

19 січня 2024 23:23
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Втрати РФ — воїни ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Втрати країни-агресорки Росії на війні в Україні продовжують зростати активними темпами. Бійці ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

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Операцію з демілітаризації окупантів здійснили військові 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

Воїни ліквідували ворожий розрахунок ударних безпілотників на лівому березі Дніпра. Ювелірна робота "Остроградців" потрапила на відео.

Згодом стало відомо, що внаслідок влучання по пункту управління ударними БпЛА є втрати у живій силі ворога — загинули як мінімум троє осіб. Ба більше, майже стільки ж отримали поранення.

"За інформацією з відкритих джерел, серед тих, хто відправився на "концерт до Кобзона", був і старший групи розрахунку БпЛА на позивний "Мойсей", — повідомили у ВМС ЗСУ.

До слова, російський уряд має наміри запровадити нові обмеження щодо доступу росіян до відкритої інформації. Це пов'язано з тим, що РФ хоче приховати справжні втрати свого особового складу в війні з Україною. 

Своєю чергою військовий аналітик Євген Дикий в інтервʼю Новини.LIVE сказав, що минулий, 2023 рік насправді був переможним для України. Адже, поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала вісім своїх.

Нагадаємо, на початку другої декади січня на Таврійському напрямку російські терористи активно завдавали ударів з різного типу озброєння та штурмували позиції наших військових. Через це загарбники зазнали страшенних втрат: лише за одну добу ворог втратив 485 осіб і десятки військової техніки. 

ЗСУ
безпілотники
окупанти
війна в Україні
Росія

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