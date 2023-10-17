Потери россиян на 17 октября: статистика Генштаба

ВСУ наносят удары по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ уменьшили российскую армию на 800 солдат. Кроме того, украинские защитники оставили захватчиков без большого количества военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 800 захватчиков.

Также украинские военные оставили противника без 14 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 11 БпЛА, 2 крылатых ракет, 22 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.

Потери окупантов на 17 октября:

личного состава — около 289430 (+800) человек;

танков — 4979 (+14) единиц;

боевых бронированных машин — 9405 (+20) единиц;

артиллерийских систем — 6936 (+26) единиц;

РСЗО — 814 (+0) единиц;

средств ПВО — 547 (+0) единиц;

самолетов — 318 (+0) единиц;

вертолетов — 317 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5291 (+11) единица;

крылатых ракет — 1533 (+2) единицы;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9293 (+22) единицы;

специальной техники — 982 (+1) единицы.

Утраты русской армии в войне. Фото: Генштаб

Напомним, ситуация в Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и Купянском направлении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовых действий на Бахмутском направлении.