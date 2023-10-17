Потери россиян на 17 октября: статистика Генштаба
За минувшие сутки ВСУ уменьшили российскую армию на 800 солдат. Кроме того, украинские защитники оставили захватчиков без большого количества военной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные враги
Так, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 800 захватчиков.
Также украинские военные оставили противника без 14 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 11 БпЛА, 2 крылатых ракет, 22 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.
Потери окупантов на 17 октября:
- личного состава — около 289430 (+800) человек;
- танков — 4979 (+14) единиц;
- боевых бронированных машин — 9405 (+20) единиц;
- артиллерийских систем — 6936 (+26) единиц;
- РСЗО — 814 (+0) единиц;
- средств ПВО — 547 (+0) единиц;
- самолетов — 318 (+0) единиц;
- вертолетов — 317 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5291 (+11) единица;
- крылатых ракет — 1533 (+2) единицы;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9293 (+22) единицы;
- специальной техники — 982 (+1) единицы.
Напомним, ситуация в Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и Купянском направлении.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовых действий на Бахмутском направлении.
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