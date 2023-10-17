Втрати росіян станом на 17 жовтня: статистика Генштабу
За минулу добу ЗСУ зменшили російську армію на 800 солдатів. Крім того, українські захисники лишили загарбників без великої кількості військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені вороги
Так, за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 800 загарбників.
Також українські військові залишили противника без 14 танків, 20 бронемашин, 26 артилерійських систем, 11 БпЛА, 2 крилатих ракет, 22 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки.
Втрати окупантів на 17 жовтня:
- особового складу — близько 289430 (+800) осіб;
- танків — 4979 (+14) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9405 (+20) одиниць;
- артилерійських систем — 6936 (+26) одиниць;
- РСЗВ — 814 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 547 (+0) одиниць;
- літаків — 318 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 317 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11) одиниця;
- крилатих ракет — 1533 (+2) одиниці;
- кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) одиниці;
- спеціальної техніки — 982 (+1) одиниці.
Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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