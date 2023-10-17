Втрати росіян станом на 17 жовтня: статистика Генштабу

ЗСУ завдають ударів по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ зменшили російську армію на 800 солдатів. Крім того, українські захисники лишили загарбників без великої кількості військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 800 загарбників.

Також українські військові залишили противника без 14 танків, 20 бронемашин, 26 артилерійських систем, 11 БпЛА, 2 крилатих ракет, 22 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів на 17 жовтня:

особового складу — близько 289430 (+800) осіб;

танків — 4979 (+14) одиниць;

бойових броньованих машин — 9405 (+20) одиниць;

артилерійських систем — 6936 (+26) одиниць;

РСЗВ — 814 (+0) одиниць;

засобів ППО — 547 (+0) одиниць;

літаків — 318 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 317 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11) одиниця;

крилатих ракет — 1533 (+2) одиниці;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) одиниці;

спеціальної техніки — 982 (+1) одиниці.

Втрати російської армії у війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.