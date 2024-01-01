Эвакуация детей - Из прифронтовых районов эвакуировали еще 32 детей

Дети при эвакуации. Фото: Херсонская ОВА

В курортные районы Ивано-Франковской области эвакуировали 32 детей из прифронтовых районов Херсонщины.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

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Эвакуация детей. Фото: Херсонская ОВА

Что известно об эвакуации детей

"Это дети, проживающие в населенных пунктах, которые постоянно обстреливаются оккупантами. Вместе с семьями их эвакуировали в Яремче и Косово. Малыши смогут реабилитироваться и немного отдохнуть в оздоровительных заведениях Прикарпатья", — говорится в сообщении.

Херсонская ОВА выразила благодарность за поддержку в эвакуации властям Ивано-Франковской области.

Эвакуация детей. Фото: Херсонская ОВА

К слову, недавно российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Напомним, россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.

Добавим, 24 декабря, враг обстрелял центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.