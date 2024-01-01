Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З прифронтових районів евакуювали ще 32 дітей arrow

З прифронтових районів евакуювали ще 32 дітей

1 січня 2024 05:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Евакуація дітей - З прифронтових районів евакуювали ще 32 дітей
Діти під час евакуації. Фото: Херсонська ОВА
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У курортні райони Івано-Франківщини евакуювали 32 дітей з прифронтових районів Херсонщини.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Читайте також:
Евакуація дітей. Фото: Херсонська ОВА

Що відомо про евакуацію дітей

"Це діти, які мешкають у населених пунктах, що постійно обстрілюються окупантами. Разом з родинами їх евакуювали до Яремча та Косова. Малеча зможе реабілітуватися та трохи відпочити в оздоровчих закладах Прикарпаття", — йдеться в повідомленні.

Херсонська ОВА висловила вдячність за підтримку у евакуації владі Івано-Франківської області.

Евакуація дітей. Фото: Херсонська ОВА

До слова, нещодавно російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Нагадаємо, росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136. 

Додамо, 24 грудня, ворог обстріляв центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі