Евакуація дітей - З прифронтових районів евакуювали ще 32 дітей

Діти під час евакуації. Фото: Херсонська ОВА

У курортні райони Івано-Франківщини евакуювали 32 дітей з прифронтових районів Херсонщини.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

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Евакуація дітей. Фото: Херсонська ОВА

Що відомо про евакуацію дітей

"Це діти, які мешкають у населених пунктах, що постійно обстрілюються окупантами. Разом з родинами їх евакуювали до Яремча та Косова. Малеча зможе реабілітуватися та трохи відпочити в оздоровчих закладах Прикарпаття", — йдеться в повідомленні.

Херсонська ОВА висловила вдячність за підтримку у евакуації владі Івано-Франківської області.

Евакуація дітей. Фото: Херсонська ОВА

До слова, нещодавно російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Нагадаємо, росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.

Додамо, 24 грудня, ворог обстріляв центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.