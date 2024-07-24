Потери окупантов 24 июля — отчет Генштаба

За сутки уничтожено более тысячи оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 14 танков и 65 артиллерийских систем противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 24 июля.
Потери оккупантов в войне
По состоянию на 24 июля общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 570 120 (+1 140) человек;
- танков — 8302 (+14) единицы;
- боевых бронированных машин — 16 013 (+13) единиц;
- артиллерийских систем — 15 759 (+65) единиц;
- РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО — 902 (+1) единицы;
- самолетов — 363 (+1) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) единицы;
- крылатых ракет — 2 402 (+1) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) единиц;
- специальной техники — 2 650 (+10) единиц.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.
Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.
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