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За сутки уничтожено более тысячи оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага

24 июля 2024 08:02
Дмитрий Галушка - Редактор
Потери окупантов 24 июля — отчет Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Дмитрий Галушка - Редактор

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 14 танков и 65 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 24 июля.

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По состоянию на 24 июля общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 570 120 (+1 140) человек;
  • танков — 8302 (+14) единицы;
  • боевых бронированных машин — 16 013 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем — 15 759 (+65) единиц;
  • РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 902 (+1) единицы;
  • самолетов — 363 (+1) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) единицы;
  • крылатых ракет — 2 402 (+1) единицы;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) единиц;
  • специальной техники — 2 650 (+10) единиц.
потери окупантов
Потери россиян по состоянию на 24 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

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