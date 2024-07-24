Потери окупантов 24 июля — отчет Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 14 танков и 65 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 24 июля.

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По состоянию на 24 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 570 120 (+1 140) человек;

танков — 8302 (+14) единицы;

боевых бронированных машин — 16 013 (+13) единиц;

артиллерийских систем — 15 759 (+65) единиц;

РСЗО — 1 125 (+0) единиц;

средств ПВО — 902 (+1) единицы;

самолетов — 363 (+1) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) единицы;

крылатых ракет — 2 402 (+1) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) единиц;

специальной техники — 2 650 (+10) единиц.

Потери россиян по состоянию на 24 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.