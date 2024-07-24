Втрати окупантів 24 липня — звіт Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 14 танків та 65 артилерійських систем ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 24 липня.

Читайте також:

Втрати окупантів у війні

Станом на 24 липня загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 570 120 (+1 140) осіб;

танків — 8302 (+14) одиниці;

бойових броньованих машин — 16 013 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 15 759 (+65) одиниць;

РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;

засобів ППО — 902 (+1) одиниці;

літаків — 363 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) одиниці;

крилатих ракет — 2 402 (+1) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) одиниць;

спеціальної техніки — 2 650 (+10) одиниць.

Втрати росіян станом на 24 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають в Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.