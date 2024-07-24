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За добу знищено більше тисячі окупантів — Генштаб розповів про втрати ворога

24 липня 2024 08:02
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Втрати окупантів 24 липня — звіт Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 14 танків та 65 артилерійських систем ворога. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 24 липня.

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Станом на 24 липня загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 570 120 (+1 140) осіб;
  • танків — 8302 (+14) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 16 013 (+13) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 759 (+65) одиниць;
  • РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 902 (+1) одиниці;
  • літаків — 363 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 402 (+1) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 650 (+10) одиниць.
втрати окупантів
Втрати росіян станом на 24 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають в Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами. 

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