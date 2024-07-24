Втрати окупантів 24 липня — звіт Генштабу

За добу знищено більше тисячі окупантів — Генштаб розповів про втрати ворога
24 липня 2024 08:02
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 14 танків та 65 артилерійських систем ворога.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 24 липня.
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Станом на 24 липня загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 570 120 (+1 140) осіб;
- танків — 8302 (+14) одиниці;
- бойових броньованих машин — 16 013 (+13) одиниць;
- артилерійських систем — 15 759 (+65) одиниць;
- РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 902 (+1) одиниці;
- літаків — 363 (+1) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) одиниці;
- крилатих ракет — 2 402 (+1) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 650 (+10) одиниць.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають в Красногорівці та інших районах Донецької області.
Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.
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