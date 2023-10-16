За неделю воины ОСУВ "Таврия" уничтожили в Донецкой области три вражеских Су-25

Украинские военные. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

В течение недели воины ОСУВ "Таврия" уничтожили в Донецкой области три российских штурмовика Су-25. Однако враг продолжает и дальше атаковать Украину из своей авиации.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Удары оккупантов

По его словам, за минувшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов. Также противник провел семь боевых столкновений, было зафиксировано 906 российских артобстрелов.

Атаки ВСУ на вражескую армию

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 321 огневую задачу", — добавил Тарнавский.

В общей сложности потери российской армии составили 472 человека. Также украинские военные уничтожили 36 единиц вражеской военной техники, в том числе:

4 ББМ,

8 артиллерийских систем,

1 средство ПВО,

самолет Су-25,

13 БпЛА,

6 единиц автомобильной,

1 — специальной техники.

Кроме того, наши защитники ликвидировали склад боеприпасов россиян.

Скриншот сообщения

Как известно, российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.

Напомним, в России на границе с Украиной начинают активно строить разные системы укреплений. Однако даже на территории врага партизаны уничтожают их технику.