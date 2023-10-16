Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили на Донеччині три ворожі Су-25 arrow

За тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили на Донеччині три ворожі Су-25

16 жовтня 2023 21:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
За тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили на Донеччині три ворожих Су-25
Українські військові. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом тижня воїни ОСУВ "Таврія" знищили в Донецькій області три російські штурмовики Су-25. Проте ворог продовжує і далі атакувати Україну зі своєї авіації.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Удари окупантів

За його словами, за минулу добу окупанти завдали два ракетні та 35 авіаційних ударів. Також противник провів сім бойових зіткнень, було зафіксовано 906 російських артобстрілів.

Атаки ЗСУ на ворожу армію

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання", — додав Тарнавський. 

Загалом втрати російської армії склали 472 особи. Також українські військові знищили 36 одиниць ворожої військової техніки, серед них:

  • 4 ББМ,
  • 8 артилерійських систем,
  • 1 засіб ППО,
  • літак Су-25,
  • 13 БпЛА,
  • 6 одиниць автомобільної,
  • 1 — спеціальної техніки.

Крім того, наші захисники ліквідували склад боєприпасів росіян. 

знищення техніки бійцями ОСУВ
Скриншот допису

Як відомо, російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

Нагадаємо, в Росії на кордоні з Україною починають активно будувати різні системи укріплень. Проте навіть на території ворога партизани знищують їхню техніку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Тепло у Києві і нові графіки відключень ДТЕК: як стартує опалювальний сезон

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз