За тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили на Донеччині три ворожих Су-25

Українські військові. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Протягом тижня воїни ОСУВ "Таврія" знищили в Донецькій області три російські штурмовики Су-25. Проте ворог продовжує і далі атакувати Україну зі своєї авіації.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Удари окупантів

За його словами, за минулу добу окупанти завдали два ракетні та 35 авіаційних ударів. Також противник провів сім бойових зіткнень, було зафіксовано 906 російських артобстрілів.

Атаки ЗСУ на ворожу армію

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання", — додав Тарнавський.

Загалом втрати російської армії склали 472 особи. Також українські військові знищили 36 одиниць ворожої військової техніки, серед них:

4 ББМ,

8 артилерійських систем,

1 засіб ППО,

літак Су-25,

13 БпЛА,

6 одиниць автомобільної,

1 — спеціальної техніки.

Крім того, наші захисники ліквідували склад боєприпасів росіян.

Скриншот допису

Як відомо, російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

Нагадаємо, в Росії на кордоні з Україною починають активно будувати різні системи укріплень. Проте навіть на території ворога партизани знищують їхню техніку.