Залужный обсудил с главкомом НАТО в Европе первоочередные потребности для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал Кристофер Каволи. Фото: t.me/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили актуальные вопросы, касающиеся фронта в Украине.

Об этом украинский генерал сообщил в своих соцсетях.

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По его словам, он в деталях описал для своего коллеги ситуацию на фронте и рассказал, чего не хватает украинским военным.

Залужный отметил, что усиление украинской ПВО сейчас в приоритете.

"Благодарен партнерам за помощь и активное взаимодействие для освобождения украинской территории от российских оккупантов. Вместе — к Победе!" — добавил военачальник.

Скриншот сообщения

Поддержка стран-партнеров

Также сегодня, 28 сентября, Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакиным. Во время встречи генералы обсудили актуальные вопросы, касающиеся усиления украинских войск.

Кроме того, правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.