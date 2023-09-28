Залужний обговорив з головкомом НАТО в Європі першочергові потреби для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал Крістофер Каволі. Фото: t.me/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Вони обговорили актуальні питання, які стосуються фронту в Україні.

Про це український генерал повідомив у своїх соцмережах.

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За його словами, він в деталях описав для свого колеги ситуацію на фронті та розповів, чого не вистачає українським військовим.

Залужний наголосив, що посилення української ППО наразі є в пріоритеті.

"Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів. Разом — до Перемоги!" — додав воєначальник.

Скриншот допису

Підтримка країн-партнерів

Також сьогодні, 28 вересня, Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіним. Під час зустрічі генерали обговорили актуальні питання, які стосуються посилення українських військ.

Крім того, уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке буде займатися виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті.