Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Помощница главкома Алла Мартынюк. Фото: скриншот с видео Мартынюк arrow

Помощница главкома Алла Мартынюк. Фото: скриншот с видео Мартынюк

29 декабря 2023 21:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Помощница главкома Алла Мартынюк. Фото: скриншот с видео Мартынюк
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Внештатная помощница главного комитета и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк столкнулась со шквалом критики после заявления, в котором прозвучали призывы посылать детей на фронт. Главком прокомментировал слова волонтера и уволил ее с должности.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.

Читайте также:

Помощницу Залужного раскритиковали за ее высказывание

По словам Мартынюк, ее накрыли волной хейта после заявления о детях на фронте. Волонтер получает много сообщений в соцсетях с угрозами и обидами, как она говорит, ей даже желают смерти.

Недавно помощница главкома дала интервью каналу "Исландия", в котором звучали призывы о том, что нужно отправлять детей на передовую, потому что все равно все рано или поздно умрут. Чтобы отменить заблуждение у населения и прекратить критику Мартынюк опубликовала видео, в котором она объясняет свое высказывание. Она отметила, что ее слова были неправильно интерпретированы.

"Вырезали из часового интервью с неверной интерпретацией мое изречение... Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось ввиду то, что не нужно думать о плохом", — отметила Мартынюк.

Волонтер объяснила, что в интервью было два отдельных мнения, которые смешали вместе: первое — что, мол, "не настраивайтесь на плохое, обязательно ваш близкий человек будет жив и он герой", вторая — что смерть все равно неизбежна, лучше умереть героем.

Реакция Залужного на такое высказывание помощницы

Залужный подчеркнул, что хочет предотвратить манипуляции в СМИ и добавил, что внештатные помощники не имели права комментировать какие-либо решения и действия от его имени.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — написал Залужный.

Главком подчеркнул, что с 28 декабря этого года у него больше нет внештатных помощников-консультантов на общественных началах и соответственно Мартынюк была уволена с должности.

Скриншот сообщения Залужного
Скриншот поста Залужного

Напомним, Валерий Залужный намекнул, что сейчас в Украине не хватает сил, чтобы оборонять и отвоевать Авдеевку. Он подчеркнул, что жизнь воинов сейчас важнее.

Добавим, Валерий Залужный назвал фактор, который может остановить российскую агрессию на территории Украины. Только увеличение потерь в личном составе армии РФ может помочь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме