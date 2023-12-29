Помощница главкома Алла Мартынюк. Фото: скриншот с видео Мартынюк

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Внештатная помощница главного комитета и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк столкнулась со шквалом критики после заявления, в котором прозвучали призывы посылать детей на фронт. Главком прокомментировал слова волонтера и уволил ее с должности.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.

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По словам Мартынюк, ее накрыли волной хейта после заявления о детях на фронте. Волонтер получает много сообщений в соцсетях с угрозами и обидами, как она говорит, ей даже желают смерти.

Недавно помощница главкома дала интервью каналу "Исландия", в котором звучали призывы о том, что нужно отправлять детей на передовую, потому что все равно все рано или поздно умрут. Чтобы отменить заблуждение у населения и прекратить критику Мартынюк опубликовала видео, в котором она объясняет свое высказывание. Она отметила, что ее слова были неправильно интерпретированы.

"Вырезали из часового интервью с неверной интерпретацией мое изречение... Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось ввиду то, что не нужно думать о плохом", — отметила Мартынюк.

Волонтер объяснила, что в интервью было два отдельных мнения, которые смешали вместе: первое — что, мол, "не настраивайтесь на плохое, обязательно ваш близкий человек будет жив и он герой", вторая — что смерть все равно неизбежна, лучше умереть героем.

Реакция Залужного на такое высказывание помощницы

Залужный подчеркнул, что хочет предотвратить манипуляции в СМИ и добавил, что внештатные помощники не имели права комментировать какие-либо решения и действия от его имени.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — написал Залужный.

Главком подчеркнул, что с 28 декабря этого года у него больше нет внештатных помощников-консультантов на общественных началах и соответственно Мартынюк была уволена с должности.

Скриншот поста Залужного

Напомним, Валерий Залужный намекнул, что сейчас в Украине не хватает сил, чтобы оборонять и отвоевать Авдеевку. Он подчеркнул, что жизнь воинов сейчас важнее.

Добавим, Валерий Залужный назвал фактор, который может остановить российскую агрессию на территории Украины. Только увеличение потерь в личном составе армии РФ может помочь.