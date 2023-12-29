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Залужний звільнив свою позаштатну помічницю, яка закликала посилати дітей на фронт

29 грудня 2023 21:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Залужний звільнив свою позаштатну помічницю, яка закликала посилати дітей на фронт
Помічниця головкома Алла Мартинюк. Фото: скриншот з відео Мартинюк
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Позаштатна помічниця головного комітету та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк зіштовхнулася зі шквалом критики після заяви, у якій прозвучали заклики посилати дітей на фронт. Головком прокоментував слова волонтерки та звільнив її з посади. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ.

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За словами Мартинюк, її накрили хвилею хейту після заяви про дітей на фронті. Волонтерка отримує багато повідомлень у соцмережах з погрозами та образами, як вона каже, їй навіть бажають смерті.

Нещодавно помічниця головкома дала інтерв'ю каналу "Ісландія", у якому звучали заклики про те, щоб відправляти дітей на передову, бо все одно всі рано чи пізно помруть. Щоб скасувати хибну думку в населення та припинити критику Мартинюк опублікувала відео, у якому вона пояснює своє висловлювання. Вона зазначила, що її слова неправильно інтерпретували.

"Вирізали з часового інтерв'ю з невірною інтерпретацією мій вислів… Я не агітувала батьків посилати дітей на смерть. Було на увазі те, що не потрібно думати про погане", — зауважила Мартинюк.

Волонтерка пояснила, що в інтерв'ю було дві окремі думки, які змішали разом: перша — що, мовляв, "не налаштовуйтесь на погане, обов'язково ваша близька людина буде жива і він герой", друга — що смерть все одно неминуча, тож краще померти героєм. 

Реакція Залужного на таке висловлення помічниці

Залужний підкреслив, що хоче запобігти маніпуляціям у ЗМІ та наголосив, що позаштатні помічники не мали права коментувати будь-які рішення та дії від його імені.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", — написав Залужний.

Головком підкреслив, що від 28 грудня цього року у нього більше немає позаштатних помічників-консультантів на громадських засадах і відповідно Мартинюк було звільнено з посади.

Скриншот допису Залужного
Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, Валерій Залужний натякнув, що наразі в Україні є брак сил, щоб обороняти та відвоювати Авдіївку. Він підкреслив, що життя воїнів зараз важливіше.

Додамо, Валерій Залужний назвав фактор, який може зупинити російську агресію на території України. Тільки збільшення втрат в особовому складі армії РФ може допомогти. 

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