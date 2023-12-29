Самолет Ту-22, пускавший ракеты по Украине 29 декабря, сбили, о чем сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко

Ту-22. Иллюстративное фото: Telegram Андрея Цаплиенко

Самолет Ту-22, пускавший ракеты по Украине 29 декабря, был сбит. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что самолет сбит в Курской области.

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, выложив скриншот соответствующего сообщения.

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"Появилась информация о сбитии Ту-22М3, только что пускавшего ракеты по Украине", — написал Цаплиенко, прикрепив скриншот с неизвестного пропагандистского Telegram-канала.

Скриншот РосСМИ. Telegram Андрея Цаплиенко

Цаплиенко уточнил, что, вероятно, самолет принадлежит к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, убивавшему мирных людей в Кременчуге, Умани и в Днепре.

Вся информация проверяется.

По состоянию на 18.45 Генеральный штаб ВСУ эту информацию не подтверждал.

Напомним, сегодня Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Ранее Нацполиция сообщила, что из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 – ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.

В частности, в Харькове и области погибли три человека, 13 мирных жителей получили ранения. В результате обстрела Днепра погибли пять человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших – ребенок и полицейский.

В результате ракетных ударов во Львове повреждены многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.