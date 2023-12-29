Літак Ту-22, який пускав ракети по Україні 29 грудня, збили, про що повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко

Ту-22. Ілюстративне фото: Telegram Андрія Цаплієнка

Літак Ту-22, який пускав ракети по Україні 29 грудня, збили. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що літак збито в Курській області.

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, виклавши скриншот відповідного повідомлення.

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"З'явилась інформація про збиття Ту-22М3, який щойно пускав ракети по Україні", — написав Цаплієнко, прикріпивши скриншот з невідомого пропагандистського Telegram-каналу.

Скриншот РосЗМІ. Telegram Андрія Цаплієнка

Цаплієнко уточнив, що ймовірно, літак належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який вбивав мирних людей в Кременчуці, Умані та в Дніпрі.

Уся інформація наразі перевіряється.

Станом на 18:40 Генеральний штаб ЗСУ цієї інформації не підтверджував.

Нагадаємо, сьогодні Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Раніше Нацполіція повідомила, що через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл.

Зокрема, у Харкові та області загинуло троє людей, 13 мирних мешканців отримали поранення. Внаслідок обстрілу Дніпра загинули п'ять осіб, ще 28 — отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський.

Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.