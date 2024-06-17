Ракетный удар на Полтавскую область - Зеленский призвал предоставить больше ПВО

Пожарные на месте попаданий. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, отреагировал на ракетный удар россиян по Полтавской области. Там в результате обстрела были ранены 12 человек.

Реакцию украинского лидера обнародовала его пресс-служба в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Полтавщину 17 июня

"Сегодня россияне нанесли удар по Полтавщине. Есть пострадавшие, в том числе дети. Всем оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия против украинцев не прекращается ни на день, поэтому Украине необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО и авиацией. Он поблагодарил партнеров, которые помогают в этом.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

"Делаем все, чтобы дать больше защиты нашим людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор!", — добавил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня на Полтавщине раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей области о движении скоростной цели.

Позже стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре.

В области в результате атаки повреждены линии электропередач. Поэтому 53 тысячи бытовых потребителей остались без света.