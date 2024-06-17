Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский отреагировал на ракетный удар по Полтавщине arrow

Зеленский отреагировал на ракетный удар по Полтавщине

17 июня 2024 19:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетный удар на Полтавскую область - Зеленский призвал предоставить больше ПВО
Пожарные на месте попаданий. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, отреагировал на ракетный удар россиян по Полтавской области. Там в результате обстрела были ранены 12 человек.

Реакцию украинского лидера обнародовала его пресс-служба в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Полтавщину 17 июня

"Сегодня россияне нанесли удар по Полтавщине. Есть пострадавшие, в том числе дети. Всем оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Россия атаковала Полтавщину ракетами 17 июня
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Ракетная атака на Полтавщину 17 июня - ранены 12 человек
Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия против украинцев не прекращается ни на день, поэтому Украине необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО и авиацией. Он поблагодарил партнеров, которые помогают в этом.

В результате атаки по Полтавщине 17 июня ранены 12 человек
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Россияне нанесли ракетный удар по Полтавской области 17 июня
Последствия атаки. Фото: ГСЧС

"Делаем все, чтобы дать больше защиты нашим людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор!", — добавил Президент.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня на Полтавщине раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей области о движении скоростной цели.

Позже стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре.

В области в результате атаки повреждены линии электропередач. Поэтому 53 тысячи бытовых потребителей остались без света.

Владимир Зеленский
ПВО
ракетный удар
ракеты
война в Украине
Полтавская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор