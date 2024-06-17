Ракетний удар на Полтавську область - Зеленський закликав надати більше ППО

Пожежники на місці влучань. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 червня, відреагував на ракетний удар росіян по Полтавській області. Там внаслідок обстрілу було поранено 12 людей.

Реакцію українського лідера оприлюднила його пресслужба у Telegram.

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"Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що російська агресія проти українців не припиняється ні на день, тому Україні життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО й авіацією. Він подякував партнерам, які допомагають у цьому.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

"Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор!", — додав Президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців області про рух швидкісної цілі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

В області внаслідок атаки пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 тисячі побутових споживачів лишилися без світла.