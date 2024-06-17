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Зеленський відреагував на ракетний удар по Полтавщині

17 червня 2024 19:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетний удар на Полтавську область - Зеленський закликав надати більше ППО
Пожежники на місці влучань. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 червня, відреагував на ракетний удар росіян по Полтавській області. Там внаслідок обстрілу було поранено 12 людей.

Реакцію українського лідера оприлюднила його пресслужба у Telegram.

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Ракетна атака на Полтавщину 17 червня

"Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Полтавщину ракетами 17 червня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Ракетна атака на Полтавщину 17 червня - поранено 12 людей
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що російська агресія проти українців не припиняється ні на день, тому Україні життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО й авіацією. Він подякував партнерам, які допомагають у цьому. 

Внаслідок атаки по Полтавщині 17 червня поранені 12 людей
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавській області 17 червня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

"Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор!", — додав Президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців області про рух швидкісної цілі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

В області внаслідок атаки пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 тисячі побутових споживачів лишилися без світла.

Володимир Зеленський
ППО
ракетний удар
ракети
війна в Україні
Полтавська область

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