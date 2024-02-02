Журналисты подтвердили гибель командира самолета А-50, который сбили над Азовским морем

Самолет А-50. Иллюстративное фото: t.me/Hajun_BY

Российским журналистам вместе с волонтерами удалось выяснить имя командира вражеского самолета А-50, который сбили над Азовским морем в январе этого года. Как стало известно, командиром российского самолета дальней разведки радиолокации А-50 был Вячеслав Левченко.

Об этом сообщило российское издание "Медуза".

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В соцсетях также распространяется информация о том, что его жена уже знает о гибели своего мужа. Ей сообщили, что Левченко и весь экипаж считают пропавшими без вести.

Кроме того, журналисты смогли установить, что в список погибших россиян на войне в Украине добавили еще 1176 человек, среди которых 15 военных, имевших звание от подполковника и выше.

Что известно об уничтожении А-50 над Азовским морем

Воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.