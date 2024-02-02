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Журналісти підтвердили загибель командира літака А-50, який збили над Азовським морем

2 лютого 2024 21:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Журналісти підтвердили загибель командира літака А-50, який збили над Азовським морем
Літак А-50. Ілюстративне фото: t.me/Hajun_BY
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російським журналістам разом з волонтерами вдалося з'ясувати ім'я командира ворожого літака А-50, який збили над Азовським морем в січні цього року. Як стало відомо, командиром російського літака дальньої розвідки радіолокації А-50 був В'ячеслав Левченко.

Про це повідомило російське видання "Медуза".

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В соцмережах також поширюється інформація про те, що його дружина вже знає про загибель свого чоловіка. Їй повідомили, що Левченка та весь екіпаж вважають зниклими безвісти. 

Крім того, журналісти змогли встановити, що до переліку загиблих росіян на війні в Україні додали ще 1176 осіб, серед яких 15 військових, що мали звання від підполковника та вище.

Що відомо про збиття А-50 над Азовським морем

Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

смерть
літак
Азовське море
війна в Україні
Росія
командир

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