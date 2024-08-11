Минобороны Британии опубликовало снимки разрушенного Бахмута

Значительные разрушения всех зданий — появились спутниковые снимки Бахмута
Российские захватчики в мае 2023 захватили город Бахмут Донецкой области. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания.
Минобороны Британии обнародовало спутниковые снимки Бахмута в воскресенье, 11 августа.
Как выглядит Бахмут в 2024 году
Во время российской полномасштабной войны в мае 2023 года российские войска с целью захвата Бахмута продолжали интенсивные боевые действия.
В то же время россияне производили невыборочные обстрелы зданий, что привело к значительным разрушениям по всему городу.
Официальной датой начала боев за Бахмут называют 1 августа 2022 года. А на штурме города российская армия сосредоточилась после отвода сил обороны от Соледара в конце января 2023 года.
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