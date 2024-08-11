Міноборони Британії опублікувало знімки зруйнованого Бахмута

Значні руйнування всіх будівель — з'явилися супутникові знімки Бахмута
11 серпня 2024 21:32
Бахмут. Фото: 93-я ОМБР Холодний Яр
Російські загарбники у травні 2023 року захопили місто Бахмут Донецької області. У населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Міноборони Британії оприлюднило супутникові знімки Бахмута у неділю, 11 серпня.
Читайте також:
Який вигляд має Бахмут у 2024 році
Під час російської повномасштабної війни у травні 2023 року російські війська з метою захоплення Бахмута продовжували інтенсивні бойові дії.
Водночас росіяни здійснювали невибіркові обстріли будівель, що призвело до значних руйнувань по всьому місту.
Офіційною датою початку боїв за Бахмут називають 1 серпня 2022 року. А на штурмі міста російська армія зосередилась після відводу Сил оборони від Соледара наприкінці січня 2023 року.
Читайте Новини.LIVE!