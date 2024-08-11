Міноборони Британії опублікувало знімки зруйнованого Бахмута

Бахмут. Фото: 93-я ОМБР Холодний Яр

Російські загарбники у травні 2023 року захопили місто Бахмут Донецької області. У населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Міноборони Британії оприлюднило супутникові знімки Бахмута у неділю, 11 серпня.

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Під час російської повномасштабної війни у травні 2023 року російські війська з метою захоплення Бахмута продовжували інтенсивні бойові дії.

Супутникові знімки. Фото: Міноборони Британії

Супутникові знімки. Фото: Міноборони Британії

Супутникові знімки. Фото: Міноборони Британії

Водночас росіяни здійснювали невибіркові обстріли будівель, що призвело до значних руйнувань по всьому місту.

Карта бойових дій. Фото: DeepState

Офіційною датою початку боїв за Бахмут називають 1 серпня 2022 року. А на штурмі міста російська армія зосередилась після відводу Сил оборони від Соледара наприкінці січня 2023 року.