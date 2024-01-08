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ВСУ, вероятно, начнут новое наступление весной, — Welt

8 января 2024 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ, вероятно, начнут новое наступление весной, — Welt
Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. В этот раз в боевых действиях должны принять участие истребители F-16.

Об этом пишет Welt.

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Так, в наступлении украинских сил в этом году примут участие и истребители F-16, которые они получат от Норвегии.

Командование Украины надеется, что они смогут изменить баланс сил на фронте.

Так, в СМИ целью наступления называют Крым, находящийся всего в 70 км от плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра (район Крынок).

Отмечается, что украинская армия периодически уничтожает объекты ПВО и РЛС на оккупированном полуострове, чтобы расчистить пространство для действий F-16.

Напомним, что спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма 4 января. Во время нее удалось уничтожить склад с боеприпасами и несколько РЛС.

Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

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