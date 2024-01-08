ЗСУ, ймовірно, розпочнуть новий наступ навесні, — Welt

Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Збройні Сили України розпочнуть новий контрнаступ, ймовірно, навесні 2024 року. Цього разу в бойових діях мають взяти участь винищувачі F-16.

Про це пише Welt.

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Так, у наступі українських сил цього року участь візьмуть й винищувачі F-16, які вони отримають від Норвегії.

Командування України сподівається, що вони зможуть змінити баланс сил на фронті.

Так, в ЗМІ метою наступу називають Крим, що знаходиться лише в 70 км від плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра (район Кринок).

Зазначається, що зараз українська армія періодично знищує об’єкти ППО та РЛС на окупованому півострові, аби розчистити простір для дій F-16.

Нагадаємо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму 4 січня. Під час неї вдалося знищити склад з боєприпасами та кілька РЛС.

Також ми писали, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.