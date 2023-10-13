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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки, — Генштаб

13 октября 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки, — Генштаб
Украинские военные. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 030 российских оккупантов. Кроме того, враг остался без важной техники для введения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 285 920 своих солдат. За прошедшие сутки украинские военные оставили противника без 26 танков, 49 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских системы и 17 БпЛА.

Потери оккупантов на 13 октября:

  • личного состава — около 285 920 (+1 030) человек;
  • танков — 4 931 (+26) единицы;
  • боевых бронированных машин — 9 313 (+49) единицы;
  • артиллерийских систем — 6 807 (+44) единицы;
  • РСЗО — 811 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 546 (+1) единицы;
  • самолетов — 316 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 264 (+17) единицы;
  • крылатых ракет — 1 531 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 203 (+33) единицы;
  • специальной техники — 967 (+1) единицы.
Ориентировочные потери противника на 13 октября
Ориентировочные потери противника на 13 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 597 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Силы обороны Украины осуществляют наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.

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