ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки, — Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 030 российских оккупантов. Кроме того, враг остался без важной техники для введения войны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные захватчики
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 285 920 своих солдат. За прошедшие сутки украинские военные оставили противника без 26 танков, 49 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских системы и 17 БпЛА.
Потери оккупантов на 13 октября:
- личного состава — около 285 920 (+1 030) человек;
- танков — 4 931 (+26) единицы;
- боевых бронированных машин — 9 313 (+49) единицы;
- артиллерийских систем — 6 807 (+44) единицы;
- РСЗО — 811 (+0) единицы;
- средств ПВО — 546 (+1) единицы;
- самолетов — 316 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 264 (+17) единицы;
- крылатых ракет — 1 531 (+0) единицы;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 203 (+33) единицы;
- специальной техники — 967 (+1) единицы.
Напомним, начались 597 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Силы обороны Украины осуществляют наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском направлении.
Также мы писали, что в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.