ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки, — Генштаб

Украинские военные. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 030 российских оккупантов. Кроме того, враг остался без важной техники для введения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 285 920 своих солдат. За прошедшие сутки украинские военные оставили противника без 26 танков, 49 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских системы и 17 БпЛА.

Потери оккупантов на 13 октября:

личного состава — около 285 920 (+1 030) человек;

танков — 4 931 (+26) единицы;

боевых бронированных машин — 9 313 (+49) единицы;

артиллерийских систем — 6 807 (+44) единицы;

РСЗО — 811 (+0) единицы;

средств ПВО — 546 (+1) единицы;

самолетов — 316 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 264 (+17) единицы;

крылатых ракет — 1 531 (+0) единицы;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 203 (+33) единицы;

специальной техники — 967 (+1) единицы.

Ориентировочные потери противника на 13 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 597 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Силы обороны Украины осуществляют наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.