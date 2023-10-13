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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за минулу добу, — Генштаб

13 жовтня 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за минулу добу, — Генштаб
Українські військові. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували 1 030 російських окупантів. Крім того, ворог залишився без важливої техніки для введення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 285 920 своїх солдатів. За минулу добу українські військові залишили противника без 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем та 17 БпЛА.

Втрати окупантів на 13 жовтня:

  • особового складу — близько 285 920 (+1 030) осіб;
  • танків — 4 931 (+26) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 9 313 (+49) одиниці;
  • артилерійських систем — 6 807 (+44) одиниці;
  • РСЗВ — 811 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 546 (+1) одиниці;
  • літаків — 316 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 264 (+17) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 531 (+0) одиниці;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 203 (+33) одиниці;
  • спеціальної техніки — 967 (+1) одиниці.
Орієнтовні втрати противника на 13 жовтня
Орієнтовні втрати противника на 13 жовтня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, розпочалася 597 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Сили оборони України здійснюють наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що в Авдіївці Донецької області не вщухають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ та населений пункт.

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