Потери врага 25 июля - отчет Генштаба

ВСУ мастерски уничтожили более тысячи окупантов и десятки единиц техники — новые данные Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 45 артиллерийских систем и 66 беспилотников противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в четверг, 25 июля.
Потери оккупантов в войне
По состоянию на 25 июля общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 571 350 (+1 230) человек;
- танков — 8 313 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 039 (+26) единиц;
- артиллерийских систем — 15 804 (+45) единицы;
- РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО — 904 (+2) единицы;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 610 (+66) единиц;
- крылатых ракет — 2 402 (+0) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 358 (+79) единиц;
- специальной техники — 2 661 (+11) единица.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.
Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.
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