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ВСУ мастерски уничтожили более тысячи окупантов и десятки единиц техники — новые данные Генштаба

25 июля 2024 07:55
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Потери врага 25 июля - отчет Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: The Washington Post
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 45 артиллерийских систем и 66 беспилотников противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в четверг, 25 июля.

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По состоянию на 25 июля общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 571 350 (+1 230) человек;
  • танков — 8 313 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин — 16 039 (+26) единиц;
  • артиллерийских систем — 15 804 (+45) единицы;
  • РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 904 (+2) единицы;
  • самолетов — 363 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 610 (+66) единиц;
  • крылатых ракет — 2 402 (+0) единицы;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 358 (+79) единиц;
  • специальной техники — 2 661 (+11) единица.
потери врага 25 июля
Утраты россиян по состоянию на 25 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

ВСУ Украина Генштаб ВСУ ликвидация война в Украине Александр Сырский війна потери оккупантов

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