Потери врага 25 июля - отчет Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: The Washington Post

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 45 артиллерийских систем и 66 беспилотников противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в четверг, 25 июля.

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По состоянию на 25 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 571 350 (+1 230) человек;

танков — 8 313 (+11) единиц;

боевых бронированных машин — 16 039 (+26) единиц;

артиллерийских систем — 15 804 (+45) единицы;

РСЗО — 1 125 (+0) единиц;

средств ПВО — 904 (+2) единицы;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 610 (+66) единиц;

крылатых ракет — 2 402 (+0) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 358 (+79) единиц;

специальной техники — 2 661 (+11) единица.

Утраты россиян по состоянию на 25 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.