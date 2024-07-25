Втрати ворога 25 липня — звіт Генштабу

ЗСУ майстерно знищили більше тисячі окупантів та десятки одиниць техніки — нові дані Генштабу
25 липня 2024 07:55
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: The Washington Post
За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 45 артилерійських систем та 66 безпілотників ворога.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у четвер, 25 липня.
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Станом на 25 липня загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 571 350 (+1 230) осіб;
- танків — 8 313 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 039 (+26) одиниць;
- артилерійських систем — 15 804 (+45) одиниці;
- РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 904 (+2) одиниці;
- літаків — 363 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 610 (+66) одиниць;
- крилатих ракет — 2 402 (+0) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 358 (+79) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 661 (+11) одиниця.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.
Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.
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