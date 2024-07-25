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ЗСУ майстерно знищили більше тисячі окупантів та десятки одиниць техніки — нові дані Генштабу

25 липня 2024 07:55
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Втрати ворога 25 липня — звіт Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: The Washington Post
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 45 артилерійських систем та 66 безпілотників ворога. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у четвер, 25 липня.

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Станом на 25 липня загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 571 350 (+1 230) осіб;
  • танків — 8 313 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 039 (+26) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 804 (+45) одиниці;
  • РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 904 (+2) одиниці;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 610 (+66) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 402 (+0) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 358 (+79) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 661 (+11) одиниця.
втрати ворога 25 липня
Втрати росіян станом на 25 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами. 

ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ ліквідація війна в Україні Олександр Сирський війна втрати окупантів

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