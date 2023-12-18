Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Фото: CNN

Вооруженные силы Украины вынуждены свернуть некоторые наступательные операции на фронте. Это связано с тем, что украинские воины на передовой испытывают проблемы, связанные с нехваткой артиллерийских снарядов из-за сокращения помощи от союзников.

Об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в комментарии Reuters.

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Как отметил Тарнавский, больше всего проблема касается постсоветских снарядов: 122-мм и 152-мм. Дефицит ощущается по всей линии фронта.

"Объемы (западной помощи. — Ред.), которые мы имеем сегодня, не достаточны для нас, учитывая наши потребности", — отметил Тарнавский.

Украинские воины на юго-восточном фронте, по словам командующего ОСУВ "Таврия", перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

"На некоторых участках мы перешли к обороне, а на некоторых продолжаем наступательные действия - маневром, огнем и продвижением вперед. И мы готовим наши резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий", — пояснил Тарнавский.

Ранее мы сообщали, что украинские воины держат оборону на фронте и совершают наступательные действия в сторону врага. Потери российских кафиров в течение суток значительно возросли. Армия РФ понесла потери в личном составе и военной технике.

Напоминаем, что за последние три дня кафиры совершили по меньшей мере 80 штурмовых действий, в основном на донецком направлении. Они действуют группами до 20 человек при поддержке бронетехники.