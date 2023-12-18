ЗСУ згортають деякі операції — генерал Тарнавський вказав на важливу проблему
Збройні сили України вимушені згорнути деякі наступальні операції на фронті. Це пов'язано з тим, що українські воїни на передовій мають проблеми, пов'язані з нестачею артилерійських снарядів через скорочення допомоги від союзників.
Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський в коментарі Reuters.
ЗСУ призупиняє наступальні дії
Як зазначив Тарнавський, найбільше проблема торкається пострадянських снарядів: 122-мм і 152-мм. Дефіцит відчувається по всій лінії фронту.
"Обсяги (західної допомоги. — Ред.), які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас, враховуючи наші потреби", — зазначив Тарнавський.
Українські воїни на південно-східному фронті, за словами командувача ОСУВ "Таврія", перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.
"На деяких ділянках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — пояснив Тарнавський.
Раніше ми повідомляли, що українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів протягом доби значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.
Нагадуємо, що за останні три дні окупанти здійснили щонайменше 80 штурмових дій, здебільшого на донецькому напрямку. Вони діють групами до 20 бійців при підтримці бронетехніки.
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