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ЗСУ згортають деякі операції — генерал Тарнавський вказав на важливу проблему

18 грудня 2023 16:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ згортають деякі операції — генерал Тарнавський вказав на важливу проблему
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України вимушені згорнути деякі наступальні операції на фронті. Це пов'язано з тим, що українські воїни на передовій мають проблеми, пов'язані з нестачею артилерійських снарядів через скорочення допомоги від союзників.

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський в коментарі Reuters.

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Як зазначив Тарнавський, найбільше проблема торкається пострадянських снарядів: 122-мм і 152-мм. Дефіцит відчувається по всій лінії фронту.

"Обсяги (західної допомоги. — Ред.), які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас, враховуючи наші потреби", — зазначив Тарнавський.

Українські воїни на південно-східному фронті, за словами командувача ОСУВ "Таврія", перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.

"На деяких ділянках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — пояснив Тарнавський.

Раніше ми повідомляли, що українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів протягом доби значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.

Нагадуємо, що за останні три дні окупанти здійснили щонайменше 80 штурмових дій, здебільшого на донецькому напрямку. Вони діють групами до 20 бійців при підтримці бронетехніки.

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