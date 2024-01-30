Зеленський відповів, скільки Росія випустила ракет та БпЛА по Україні з початку року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

З початку 2024 року російські окупанти запустили по Україні понад 330 ракет різних типів. Також Росія застосувала проти мирних жителів країни близько 600 бойових БпЛА.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в соцмережі X.

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За його словами, аби захищатися проти такого терору, необхідно мати "потужний повітряний щит".

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024

"І саме такий повітряний щит ми будуємо разом з нашими партнерами. Ми маємо забезпечити контроль України над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу", — наголосив глава держави.

Він додав, що протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є основними пріоритетами для України.

"Російський терор має бути переможений — це досяжно", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт та полковник запасу Роман Світан заявив, що наступного разу нову атаку на Україну ворог може здійснити використавши 100 ракет. Є ймовірність, що це трапиться ближче до другої річниці повномасштабної агресії Росії.

Також в мережі показали уламки збитої балістичної ракети, яка атакувала Київ. Судячи з опублікованих фото, вона могла належати Північній Кореї, яка передала їх Росії.