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Зеленский ответил, сколько Россия выпустила ракет и БпЛА по Украине с начала года

30 января 2024 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский ответил, сколько Россия выпустила ракет и БпЛА по Украине с начала года
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

С начала 2024 года российские оккупанты запустили по Украине более 330 ракет разных типов. Также Россия применила против мирных жителей страны около 600 боевых БпЛА.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

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По его словам, чтобы защищаться против такого террора, необходимо иметь "мощный воздушный щит".

"И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами. Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также критически важно для обеспечения безопасности на земле — от передовых позиций до больниц и школ в тылу", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются основными приоритетами Украины.

"Российский террор должен быть повержен — это достижимо", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан заявил, что в следующий раз новую атаку на Украину враг может осуществить использовав 100 ракет. Есть вероятность, что это произойдет ближе ко второй годовщине полномасштабной агрессии России.

Также в сети показали обломки сбитой баллистической ракеты, которая атаковала Киев. Судя по опубликованным фото, она могла принадлежать Северной Корее, которая передала их России.

Владимир Зеленский
ПВО
ракеты
дроны
война в Украине
Россия

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