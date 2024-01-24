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З'явилися кадри наслідків вечірнього удару РФ по Харкову

24 січня 2024 04:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
З'явилися кадри наслідків вечірнього удару РФ по Харкову
Наслідки влучання по центру Харкова, 23 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Протягом 23 січня Росія завдала трьох ударів по Харкову. Наразі відомо про 9 постраждалих, серед яких 4-річна дитина.

Про це піодомляє поліція Харківської області.

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На одній з центральних вулиць міста вибуховою хвилею частково знесло дах наукової установи, повибивало всі вікна, фасад будівлі обпалений.

Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше дев'ятеро людей.

"Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни зі сторони РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари", — сказав керівник облпрокуратури Харківщини на місці одного з влучань.

За його інформацією, у Холодногірському районі міста влучили в офісне приміщення.

Нагадаємо, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині

Харків
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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