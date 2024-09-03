Ракетний удар по Полтаві 3 вересня — ДБР відкрило справу

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 47 загиблих. Державне бюро розслідувань відкрило справу.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Читайте також:

Ракетний удар по Полтаві

"ДБР відкрило справу", — розповіли джерела ЗМІ.

Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Полтави 3 вересня

У Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, загарбники використали дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники продовжують роботу.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати", — повідомив Зеленський.

Попри це, внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Перша леді Олена Зеленська розповіла, що окупанти вбили 47 людей та поранили 206.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.